Покупательная способность украинцев и желания Гройсмана

Минимальная заработная плата в Украине за три неполных года выросла более чем в три раза, но остается вдвое меньшей, чем должна быть. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства. Повышение минималки поможет и наполнению пенсионного фонда.

"Мы за неполных три года втрое увеличили минимальную заработную плату в стране. Это втрое больше, чем было, но, как минимум, вдвое меньше, чем должно быть", - отметил премьер.

Напоминаем:

Минимальная заработная плата с 1 января 2019 составляет 4173 гривны.

В Министерстве социальной политики говорят, что доходы населения растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг.

В первом полугодии 2018 реальный располагаемый доход населения составлял 82% от уровня 2013 года, в январе 2019 он уже превысил уровень 2013 года.



Кстати: "ИнфоКава" подсчитала реальную покупательную способность украинцев с минимальными доходами. Данные из открытых источников.





Вот что получилось

Минимальная зарплата украинцев в 2013 году составляла 1147 (965 грн на руки после вычета подоходного налога и военного сбора), а в 2019 - 4137 грн (3340 грн на руки).

Минимальная пенсия в 2013 году в среднем (с учетом повышений) - 900 грн, а в 2019 - 1600 грн.

2013 год - доллар 8 грн, минимальная зарплата - 120 долларов, минимальная пенсия - 112 долларов.

2019 - доллар 28 грн, минимальная зарплата - 120 долларов, минимальная пенсия - 57 долларов.



Покупательная способность при минимальной пенсии: 900 грн в 2013 году - 1600 грн в 2019 году:

в 2013 году батон в среднем 4 грн, в 2019 - 13 грн = 225 - 123

мука = 4 - 14 = 225 - 114

макароны = 10 - 20 = 90 - 80

гречка = 9 - 14 = 100 - 114

рис = 8 - 24 = 112 - 66

сахар = 5 - 12 = 180 - 133

говядина = 54 - 115 = 16 - 13

свинина = 50 - 110 = 18 - 14

сало = 24 - 100 = 37 - 16

молоко = 8 - 20 = 112 - 80

масло сливочное - 60 - 130 = 15 - 12

масло растительное = 9 - 30 = 100 - 53

овощи в среднем = 3 - 15 = 300 - 106



Газ = 0,93 - 9 грн = 968 куб - 177 куб

Электроэнергия = 0,34 - 0,9 грн (при 100 кВт \ ч) = 2647 кВт \ ч - 1778 кВт \ ч +

Бензин 95 в 2013 году стоил 10 гривен, в 2019 - 28 = 90 - 57



Вывод: покупательная способность минимальной пенсии упала примерно в два раза.



Покупательная способность при минимальной (чистой, без подоходного налога и военного сбора) зарплате: 965 грн - 3340 грн:





в 2013 году батон в среднем 4 грн, в 2019 - 13 грн = 241 - 256 +

мука = 4 - 14 = 241 - 238

макароны = 10 - 20 = 96,5 - 167 +

гречка = 9 - 14 = 107 - 238 +

рис = 8 - 24 = 120 - 139 +

сахар = 5 - 12 = 193 - 278 +

говядина = 54 - 115 = 18 - 29 +

свинина = 50 - 110 = 19 - 30 +

сало = 24 - 100 = 40 - 33

молоко = 8 - 20 = 120 - 167 +

масло сливочное - 60 - 130 = 16 - 25 +

масло растительное = 9 - 30 = 107 - 111 +

овощи в среднем = 3 - 15 = 321 - 222



Газ = 0,93 - 9 грн = 1038 куб - 371 куб

Электроэнергия = 0,34 - 0,9 грн (при 100 кВт \ ч) = 2838 кВт \ ч - 3711 кВт \ ч +

Бензин 95 в 2013 году стоил 10 гривен, в 2019 - 28 = 96,5 - 119

Из 16 почти случайных показателей только 4 в минусе, а 12 - в очень приличном плюсе.





Вывод: покупательная способность при минимальной зарплате выросла в 2019 году по сравнению с 2013 годом на 9,3%.



Кстати, по 2013-2017 годы в Украине подросли и некоторые важные международные показатели:

Doing Business: в 2013 году было 137 место, в 2019 году - 76 место.

Глобальный рейтинг инноваций: в 2013 году было 71 место, в 2019 году - 50 место.

Индекс свободы прессы: в 2013 году было 127 место, в 2019 году - 102 место.

Поэтому, не все еще пропало в нашем общем доме.





Источники:

https://strana.ua

https://www.segodnya.ua

https://www.epravda.com.ua







