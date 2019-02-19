Великобритания осваивает Арктику, чтобы противостоять России

Потепление и освобождение северных морей от ледяного покрова - стимулируют арктическое судоходство и заставляют северные государства думать о защите. Великобритания в ближайшем будущем собирается усилить свои позиции в арктическом регионе для защиты северного фланга НАТО от России.

Британские военные уже начали развертывание своих сил в Арктике, заявил министр обороны королевства Гэвин Уильямсон, выступая перед британскими морскими пехотинцами на новой военной базе Бардуфосс на севере Норвегии, пишет Daily Telegraph.

Министр сказал, что этот шаг является условием десятилетней программы по наращиванию военного присутствия в арктическом регионе.

Число британских военнослужащих в рамках программы в ближайшем будущем увеличится до бригады. Также программа включает в себя обучение британскими военными специалистами норвежских коллег.

Источник: https://www.telegraph.co.uk



