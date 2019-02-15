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Криминал / Одесса
Вчера, 22:00
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Тупой и еще тупее - это уже про украинских воров, которые после ограбления прибежали в отделение полиции

В центре Одессы двое воров случайно забежали в отделение полиции, убегая с места ограбления. Одно из местных изданий приводит пост сотрудницы полиции Зои Мельник в Facebook, в котором она пишет, что инцидент заслуживает приза в номинации «Самое тупое преступление года».

По ее словам, разбойное нападение на мужчину было совершено днем 12 февраля. Злоумышленники нанесли потерпевшему телесные повреждения, отобрали у него сумку с крупной суммой денег и попытались скрыться.

«Но то ли преступники были «на гастролях» и плохо знали город, то ли впопыхах совершили ошибку, но побежали они прямо в сторону ближайшего отделения полиции, где и были задержаны полицейскими», – написала Мельник.

Источник: https://www.facebook.com



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