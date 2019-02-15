Более 4000 украинцев заключили брак в День всех влюбленных

Свадебный бум пережили отделы регистрации актов гражданского состояния в День всех влюбленных. В Киеве в центральный ЗАГС пришли даже пары, которые поженились еще полвека назад, говорится в сюжете ТСН.

В ЗАГСе играл оркестр и бандура, саксофоны и барабаны. Театрализированное действо устроили "купидон" и "ангелочки".



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Татьяна и Денис отправляются в семейную жизнь среди первых – невеста говорит, что выбрали романтический день, ведь и признание было таким. "Это было утро, это было кофе в постель", - вспоминает она. Удивили таким решением только отца Дениса – Григорий тренируется держать каравай и жалуется, что его проинформировали последним.



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Александра и Андрей готовились месяц – подбирали платье, вышиванку, каравай и полотенце.

"Я загадывала себе такой новогодний подарок, и так сложилось", - признается невеста.



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Кто бережет брак особенно – в дворец торжеств заходят под аплодисменты и уверяют, что целоваться не разучились. Алла Ивановна и Владимир Максимович вместе уже 50 лет. Жена жалуется, что муж ее перевоспитал: "Путешественник. Каждое лето – Самарканд, Баку, Грузия". Не полагаться на магию чисел, а самим учиться беречь друг друга и любви – счастливые пары советуют всем молодоженам.



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В итоге по всей Украине заключено более 2000 браков, и из них две сотни в Киеве.

Однако, в управление юстиции предупреждает, что красивая дата не дает никаких гарантий.

"Больше всего разводов было как раз у тех, кто женился пять лет назад. Казалось бы, символическая дата: 14.02.2014. Было 220 пары, но из них 38 свой брак уже расторгли", - признается начальник территориального управления Станислав Куценко.

Источник: https://ru.tsn.ua



