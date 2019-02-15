Курс валют

» » Корабли НАТО в 2019 году будут каждый месяц заходить в украинские черноморско-азовские порты

Новости

Все новости
Политика / Главные новости
Вчера, 20:00
51
Версия для печати

Корабли НАТО в 2019 году будут каждый месяц заходить в украинские черноморско-азовские порты

По словам министра обороны Степана Полторака, союзники готовы увеличивать всестороннюю поддержку и предоставление ресурсов для укрепления обороноспособности Украины.

Об активизации военно-морского присутствия НАТО в Украине заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также сказал, что со стороны Альянса будет продолжено давление и санкции в отношении РФ для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Это, в частности, касается подготовки войск, современного вооружения и развития инфраструктуры военного назначения. Особое внимание, при рассмотрении этих вопросов, будет уделено военно-морским и воздушным возможностям ВС Украины", – рассказал Степан Полторак.

"НАТО жестко требует от России освободить наших пленных моряков и корабли, захваченные РФ. Свобода судоходства на основе международного права нарушена Россией и представляет угрозу безопасности всего Азово-Черноморского региона", – добавил он.

Источник: https://www.obozrevatel.com


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
За кого вы проголосуете на выборах президента Украины?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт