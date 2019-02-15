Корабли НАТО в 2019 году будут каждый месяц заходить в украинские черноморско-азовские порты

По словам министра обороны Степана Полторака, союзники готовы увеличивать всестороннюю поддержку и предоставление ресурсов для укрепления обороноспособности Украины.

Об активизации военно-морского присутствия НАТО в Украине заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также сказал, что со стороны Альянса будет продолжено давление и санкции в отношении РФ для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Это, в частности, касается подготовки войск, современного вооружения и развития инфраструктуры военного назначения. Особое внимание, при рассмотрении этих вопросов, будет уделено военно-морским и воздушным возможностям ВС Украины", – рассказал Степан Полторак.

"НАТО жестко требует от России освободить наших пленных моряков и корабли, захваченные РФ. Свобода судоходства на основе международного права нарушена Россией и представляет угрозу безопасности всего Азово-Черноморского региона", – добавил он.

Источник: https://www.obozrevatel.com



