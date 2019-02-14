Закон о травле и буллинге в школе - уже действует: суд назначил матери школьницы штраф

Старшеклассница из Бориспольского школы выложила в Instagram непристойные фото другой школьницы. Бориспольский суд Киевской области признал, что это нарушение ч.3 ст. 173-4 КУоАП, то есть психологическое и сексуальное насилие с применением средств электронных коммуникаций, могло нанести вред психическому здоровью потерпевшей.

Мать обвиняемого признала вину и попросила строго не наказывать. В результате суд признал чистосердечное раскаяние обстоятельством, смягчающим нарушения, и вынес решение - штраф 850 грн (санкция статьи предусматривает штраф от 850 до 1700 грн или общественные работы от 20 до 40 часов). Также обвиняемая должна заплатить судебный сбор в размере 384 грн.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд в течение 10 дней. По истечении срока обжалования постановление вступит в силу.

Напомним, в Украине 19 января 2019 вступил в силу закон об ответственности за буллинг в школах. Предусмотрены штрафы до 3400 грн или общественные работы.

Источник: https://pedpresa.ua



