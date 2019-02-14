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Общество / Криминал
Вчера, 19:30
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Серийный маньяк в США, осужденный за три убийства, признался в том, что убил 90 женщин и нарисовал их портреты

Мужчина, отбывающий пожизненный срок без права на досрочное освобождение за три жестоких убийства, признался, что за 30 лет до осуждения совершил 90 убийств и нарисовал для ФБР портреты убитых женщин. Жертвами Сэмюэла Литтла стали секс-работницы, бездомные и наркозависимые.

Многие дела остались нераскрытыми, поэтому ФБР опубликовали портреты, в надежде, что это поможет опознать жертвы Литтла.

Ведомство надеется, что рисунки маньяка помогут закрыть десятки дел, которые так и не были расследованы, а также опознать тела женщин и связаться с их семьями. Если следователям удастся установить всех его предполагаемых жертв, то Литтл станет одним из самых жестоких серийных убийц в истории США. Пока что следователям удалось подтвердить 34 преступления из 90.

Большинство преступлений Литтл совершил в период с 1970 по 2005 годы. Его жертвами в основном становились уязвимые женщины: бездомные, секс-работницы, наркозависимые или жертвы насилия.

Литтл — бывший боксер, который ударом лишал сознания своих жертв, прежде чем их задушить. «На телах женщин не было ножевых и огнестрельных ранений, поэтому многие дела были классифицированы как передозировка наркотиками, несчастный случай или естественная смерть», — говорилось в отчете ФБР.

По рассказам агентов, Литтл помнил всех своих жертв и мог с точностью сказать, где совершил преступление и на какой машине он в тот момент ездил, но не мог указать точные даты, что сильно осложняет расследование.

Источник: https://www.fbi.gov/


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