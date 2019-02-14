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Сегодня, 13:00
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Чек на 9 тысяч долларов получит американец, который застрял в туалете ресторана

Житель штата Орегон, 50-летний Кертис Брунер, который оказался заперт в туалете Burger King на целый час, выиграл суд против компании и получит более 9 тысяч долларов. Об этом сообщает Oregon Live.

Брунер обратился в окружной суд округа Малтнома в январе. По его словам, 15 декабря прошлого года он попытался выйти из туалета ресторана Burger King, но дверной замок заклинило.

Ему пришлось звать на помощь сотрудников и просить взломать дверь. В туалете Брунер пробыл целый час.

За это администрация ресторана пообещала кормить его бургерами бесплатно до конца его жизни. Однако когда американец начал приходить за едой ежедневно, в ресторане передумали и отказали мужчине.

Теперь, после вынесения решения суда, по словам адвоката Майкла Фуллера, в течение 30 дней его клиент получит чек на сумму чуть более 9 тысяч долларов.

Этого должно быть достаточно, чтобы покупать еду раз в неделю, пока Брунеру не исполнится 72 года.

Источник: https://www.oregonlive.com


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