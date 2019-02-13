ООН учредила Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине

"Совет объявил о создании Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине, и я призываю доноров присоединиться к нему", - заявила помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер на специальном заседании по Плану гуманитарной помощи на востоке Украины на 2019 год.

Отдельные страны уже успели сделать взносы в фонд, сообщила госпожа Мюллер, призвав правительства других государств присоединиться к инициативе.

Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) является так называемым "сountry-based pooled fund" ООН. Такие фонды позволяют разнообразным донорам - например, правительствам и международным организациям - делать взносы в поддержку гуманитарных усилий в конкретной стране.

Впоследствии эти средства под наблюдением координаторов ООН по гуманитарным вопросам в каждой стране распределяются между местными партнерами. В 2018 действовали фонды 17 стран, на нужды которых удалось собрать 957 млн долларов.

792 миллиона были перечислены почти 700 партнеров, занимающихся гуманитарными проектами по охране здоровья, продовольственной помощи, предоставлением приютов и тому подобное.

Крупнейшими донорами, по данным ООН, в прошлом году были Великобритания (250,8 млн), Германия (175,6 млн) и Швеция (935 млн).

Больше всего средств было перечислено в фонды помощи Йемена (208,7 млн), Турции (118,4 млн) и Демократической республики Конго (90,1 млн).

С начала 2019 на нужды Объединенных фондов собрано уже более 115 млн долларов.

Она отметила усилия украинской власти по решению гуманитарных вопросов на Востоке, однако назвала их недостаточными.

"Мы должны работать лучше для этих людей, - говорит Мюллер. - Для устойчивых жителей Украины, я хотела бы сказать: "Мы о вас не забыли. Мы продолжим делать все, чтобы облегчить ваши страдания и установить длительный мир".

Украина, по словам Урсулы Мюллер, в 2019 году потребует около 162 миллионов долларов для помощи 2,1 млн нуждающихся украинцев. То есть, аж по 80 долларов на душу - и нам, безусловно, полегчает...

Источник: https://www.bbc.com



