В Украине в 2018 году количество ДТП уменьшилось почти на 8 процентов

"В течение 2018 года в Украине произошло более 150 000 зарегистрированных Нацполицией ДТП, в которых погибли 3350 человек, а травмированы 30 884. Общее количество ДТП снизилось на 7,6%", - говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

В 2017 году произошло 162,5 тысячи ДТП, в которых 3432 человек погибли и почти 35 тысяч получили травмы.

Больше всего аварий в 2018 году зафиксировали в Киеве - 38,073 тысяч, что одновременно на 10,7% меньше, чем в 2017 году, а также - в Киевской (11,474 тысяч -0,5%), Одесской (13,594 тысяч -6,9%), Днепропетровской (10,357 тысяч -7,6%) и Харьковской (11461 тысяч -4,7%) областях. Меньше всего - в Луганской (818 -2,5%), Кировоградской (1,705 тысяч) и Сумской (1,779 тысяч -4%) областях.

Источник: https://www.pravda.com.ua



