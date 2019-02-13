Двойное убийство в белорусской школе обрастает новыми подробностями

Трагедия в столбцовской школе произошла около 8 утра 11 февраля. Подозреваемый в нападении ученик 10-го класса Вадим Милошевский ударом ножа убил учительницу истории Марину Пархимович и ранил двух вступившихся за неё одноклассников. После этого в соседнем кабинете нанёс смертельное ножевое ранение 11-класснику Александру Р. Школьник задержан.

Вопросы у следствия вызывает практически полное отсутствие причин для таких действий подростка. Нормальная семья, хорошие характеристики из школы, отсутствие конфликтов, спокойный характер мальчика.

«У школьника, подозреваемого в нападении в столбцовской школе, был высокий уровень доверия среди сверстников. Говорить о причинах крайне преждевременно», — отметил Олег Лаврухин, прокурор Минской области, сообщает Sputnik.

Однако есть сомнения в такой идиллической картине.

Парень отказывается давать показания и вообще разговаривать с кем либо, и родителями, и с адвокатом, и с психологами.

В его рюкзаке, который он оставил в школе после трагедии, нашли странный набор предметов - молоток, петарды и дымовые шашки.

Больше всего вопросов и гипотез вызывают взаимоотношения подозреваемого и погибщего, хотя по факту о них правоохранителям пока ничего не известно. Погибший был активистом ТБМ, разговаривал по-белорусски, носил майку с "Погоней", принимал участие в самых разных акциях, был компанейским парнем, хорошо сходился с людьми и даже увлекался мотоциклами. Одноклассники говорят, что никаких отношений между нападающим и жертвой не было, но убийца целенаправленно подошел именно к жертве, хотя парень сидел за последней партой в классе.

Нет никаких комментариев и о взаимоотншениях мальчика с учительницей, которая характеризуется исключительно с положительной стороны. Но то, что она учитель истории - тоже наводит на размышления.

Комментаторы события допускают, что в школе и в семье чего-то недоговаривают. И, возможно, это не очень приятные для всех сведения.

Прокуратура пока не в силах дать какие-либо объяснения:

«То, что произошло, пока не поддается объяснениям с точки зрения логики. Пояснения от самого задержанного пока не было. Не надо пока делать выводов, это тонкая работа и следователей, и психиатров. В данном случае и благополучная семья, и на достойном счету ребёнок был, часто и в пример его ставили», — отметил Олег Лаврухин.

В прокуратуре считают, что усиление мер безопасности не всегда может предотвратить трагедию — видеоконтроль, пост охраны и тревожная кнопка в школе были, а вводить в школе режим исправительного учреждения с установкой металлодетекторов - нецелесообразно.

Александр Лукашенко тоже в полном недоумении:

«Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему: кто виноват. Все мы виноваты, и дело не только и не столько в интернете. У нас в школах бардак, полный бардак. Никогда такого не было, ни в советские времена, ни в переломный период...»

Источник: https://sputnik.by



