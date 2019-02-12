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Вчера, 23:00
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14 февраля будет день чудес: до полуночи влюблённые смогут зарегистрировать брак

Министерство юстиции Украины установило, что 94 отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (брака) по всей Украине в День всех влюбленных, 14 февраля, будут работать до 24:00 и регистрировать тех влюблённых, которые придут в этот день.

"В прошлом году Минюстом инициирован проект под названием "Любовь вне времени". 14 февраля, в День всех влюбленных, прием соответствующих заявлений и государственная регистрация брака продлятся не до установленного рабочего времени, а до полуночи - в определенных отделах государственной регистрации актов гражданского состояния управлений юстиции в областях и в Киеве", - говорится в сообщении Минюста.

Отмечается, что также в этот день все желающие смогут отпраздновать помолвку или провести обряд юбилейной свадьбы.

Согласно сообщению, 14 февраля 2018 года бракосочетались 2,393 тыс. пары Рекордсменом среди городов стала столица, где брак зарегистрировали 216 пар. Кроме того, 549 семейных пар смогли еще раз обновить свои обеты и в торжественной обстановке вновь признаться друг другу в любви.

Источник: https://interfax.com.ua


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