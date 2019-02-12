Джордж Мартин дописался: из-за интриг в финале "Игр престолов" его обещает бросить жена

Жена Джорджа Мартина обещает бросить его если он убьет Арью и Сансу. Потому что - очень тяжело видеть кончину любимого персонажа. И даже жена автора истории не застрахована от того, чтобы переживать это: она так отчаянно борется за жизнь дочерей Неда Старка, что даже прибегла к крайним мерам, угрожая Джорджу Мартину уйти от него, если он отправит на тот свет ее любимых персонажей.

Всем нам, поклонникам эпического сериала НВО "Игра престолов", хотелось, чтобы в конце истории победило добро, а в живых остались все любимые сердцу персонажи. Но, учитывая ход событий, когда в самом начале головы лишился самый благородный и располагающий к себе герой, надежда угасает.

Хотя фанаты и ждут, что вот-вот и не станет персонажа, все равно сложно переживать, когда это происходит. Зрители на эмоциях даже писали петиции против убийства того или иного героя и возвращении их из мертвых.

И даже Паррис Макбрайд, жена Джорджа Мартина, автора книг "Песнь льда и пламени", на основе которой снят сериал, не застрахована от того, чтобы переживать негативные эмоции. А потому неудивительно, что женщина даже стала угрожать мужу, когда заходит речь о смерти ее любимых персонажей.

Санса и Арья Старк, которых играют Софи Тернер и Мэйси Уильямс, - фаворитки миссис Макбрайд.

"Жена Мартина на самом деле говорила, что если он когда-нибудь убьет Арью или Сансу, она бросит его, - заявила Уильямс в интервью в 2015 году. – А я просто буду улыбаться и скажу ему: Если вы хотите остаться с женой, то сохраните им жизнь!".

Это же подтвердил и сам писатель: "У нее действительно есть любимые персонажи, и она угрожала уйти от меня, если я убью их, - сказал Мартин со смехом, - поэтому я должен быть очень осторожным".

Между тем известно, что шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс отошли от оригинальной истории, привнося свои идеи, кто умрет, а кто останется в живых. А потому, интрига нависла даже над теми, кто читал серию книг американского писателя.

Осталось совсем немного и на экраны выйдет 1 серия 8 сезона "Игры престолов". Чтобы побаловать поклонников, создатели недавно выпустили серию первых официальных фотографий со съемок. Шоураннеры последний раз хотят нам напомнить, кто из героев остался в живых.

Источник: https://joinfo.ua



