Копы жёстко пресекли акцию активистов, правомочность их действий проверяет Государственное бюро расследований

В субботу, во время проведения акции "Кто заказал Катю Гандзюк?", которую активисты приурочили ко встрече Юлии Тимошенко с избирателями на Контрактовой площади, полицейские избили и задержали около десятка активистов, пришедших с требованием назвать виновных в смерти Екатерины Гандзюк.

Во время задержания, как сообщают в Фейсбук очевидцы и участники событий, полиция спецназначения, больше известная как "Беркут", била активистов дубинками по головам, чем нанесла нескольким людям серьезные увечья, а одному парню - выбили зуб.

Задержанных доставили в Подольское отделение полиции, выяснили их личность и отпустили. Но активисты обвинили копов в том, что они не только избили их, но и забрали личные вещи, отказались уходить и потребовали все вернуть.

В тамбуре помещения отдела полиции возникла потасовка, полицейские применили газ и дубинки, выгнали активистов на улицу и уложили на землю.

Координатор организации "С14" Сергей Мазур на своей странице в Фейсбук рассказал:

«Сначала десяток наших ребят задержали по дороге на акцию «Кто заказал Катю Гандзюк?» якобы из-за проверки на «ориентировку в розыске». Затем выпустили. Без всякого объяснения. Но после требования вернуть украденные вещи - применили газ и дубинки, теперь еще тридцать избитых и "упакованных».

Роман Тесленко сообщил, что зуб выбили лидеру консервативного движения "традиція і порядок" Богдану Ходаковському.

Правоохранители, отвечая на вопросы журналистов и активистов о причинах столь радикальных действий, утверждают, что на телефон "102" поступил вызов и сообщение о том, что возле встречи Юлии Тимошенко с избирателями появилась группа подозрительных людей с прикрытыми лицами, эти люди были задержаны для предупреждения провокаций и доставлены в управление полиции для установления анкетных данных и предоставления объяснений. По словам сотрудников полиции, у задержанных нашли зеленку, ножи, газовые баллончики и пистолет. Судя по найденому у активистов оружию, молодые люди принадлежат к ультраправым организациям вроде "Национального Корпуса" и "С14".

В свою очередь в главке, в отделе коммуникации полиции Киева, сообщили, что, действительно, с Контрактовой площади в управление полиции доставили группу лиц. «После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая пыталась повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими. В результате - всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия», – заявили в полиции.

В результате происшествия троих полицейских врачи «скорой» доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.





Активисты и журналисты задокументировали события на фото и видео, выложили всё на Фейсбук, и отправились к дому Арсена Авакова, где требовали отпустить задержанных и "обстреливали" усадьбу петардами и фейерверками.





В итоге, ситуация разрешилась, причем таким образом, каким, скажем, до Майдана - это было бы совершенно невозможно: всех задержанных отпустили, а пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Саган на своей странице в Фейсбук написала следующее:

"Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием криминальных правонарушений подследственных Государственному бюро расследований (ГБР), надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах внесено в ЕРДС сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов криминального правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины - превышение власти или служебных полномочий. Из сотрудников ГБР сформирована следственная группа. Продолжаются следственные действия.

9 февраля 2019 года около 17.00 по адресу: г. Киев, ул. Хорива, 20, возле помещения Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве сотрудники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим..."

Если проще - начато расследование действий полиции, сотрудников которой обвиняют в превышении полномочий.

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Когда активистов отпустили, они отправились в ГБР давать показания по делу, возбужденному в отношении полицейских. Один из руководителей "С 14" и организаторов акции, Евгений Карась, сообщил, что полиция стала задерживать активистов после того, как они потребовали вернуть свои вещи и что активисты первыми не применяли спецсредства, как утверждали копы. В итоге пострадало более 40 человек.

В результате полиция вынесла постановление об освобождении задержанных активистов на основании ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ч. 4 ст. 296 УК из-за недостаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного преступления, в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на время фактического задержания. Об этом в Фейсбуке написал адвокат Маси Найем.

Согласно ч. 2 и 3 ст. 278 УПК, подозрение вручается лицу не позднее 24 часов с момента его задержания; если лицу не вручено уведомление о подозрении после 24 часов с момента задержания, такое лицо подлежит немедленному освобождению", - отметил адвокат.







