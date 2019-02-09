Первый украинский учебник по боксу авторства Эдварда Жарского издали в начале 1936 года во Львове

8 февраля 1936 года ежедневная львовская газета "Дело" в разделе "Новые книги и журналы" сообщила о выходе в свет брошюры "Бокс - Борьба кулаками" - первого украинского учебника по боксу. Автором был местный ученый, педагог, спортивный и общественный деятель - Эдвард Жарский.

"Очередной выпуск "Сокольский Библиотеки" посвящен борьбе кулаками, - отмечается в коротеньком описании в газете. - В шести лекциях собраны все важнейшие толчки и защита, применяемые при борьбе кулаками. 30 рисунков и фотографий оживляет эту необычно нужную нашей молодежи книгу. Автор обратил главное внимание на общую подготовку спортсмена при помощи бокса. В конце книги представлены правила борьбы кулаками. Правила сформировано коротко и очень четко. Книжечка эта должна быть полезной спортсменам, физкультурникам и каждому, кто интересуется спортом".

Книга "Бокс - Борьба кулаками" имеет небольшой объем - всего 32 страницы. Написана живым украинским языком, включая специальные термины.

Эдвард Жарский родился 21 октября 1906 года в городке Жовква на Львовщине. В 1944 году покинул Украину. С 1950 года проживал в США. Профессор, доктор философии, автор многих учебников и статей на темы спорта, воспитания, географии. Умер во Флориде 4 апреля 2003 года.

Он издал немало и других книг на украинском языке про игры и спорт.

Источник: http://newsoboz.org



