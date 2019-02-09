Физики США изобрели новый тип магнитов для хранения данных

Экспериментируя с экзотическими материалами, ученые из университета Нью-Йорка обнаружили странные магнитные свойства в комбинации урана и сурьмы: одно из соединений оказалось уникальным магнитным материалом. Такие магниты должны повысить производительность технологий хранения данных на дисках, сообщает Science Daily.

Авторы работы обнаружили, что соединение USb2 содержит критические компоненты для этого типа магнетизма - в частности, квантово-механическое свойство, называемое Hundness, которое определяет, как электроны генерируют магнитные моменты.

Для нового магнита характерен устойчивый магнетизм на основе синглетных состояний при высокой температуре. В таком сочетании магнитное поле постоянно появляется и исчезает в отличие от стандартных магнитных тел. Потенциально такими устройствами легче управлять, благодаря чему можно создавать новые устройства для записи информации.

«Сейчас проводят много исследований по использованию магнитов и магнетизма для улучшения технологий хранения данных. Синглетные магниты должны иметь более внезапный переход между магнитной и немагнитной фазами, что может быть полезным для энергопотребления», - объясняет Эндрю Рэй, доцент кафедры физики в Нью-Йоркском университете, который возглавляет исследовательскую группу.

Возможно, что эти характеристики могут помочь с узкими местами производительности и позволяют лучше контролировать информацию, хранящуюся в магнитном поле.

«Этот материал был настоящей загадкой в ​​течение последних нескольких десятилетий - способы, которыми магнетизм и электричество общаются друг с другом внутри него, как известно, были причудливыми и только начинают приобретать смысл с этой новой классификации», - отмечает Лин Мяо, постдокторант университета Нью-Йорка и первый автор статьи.



