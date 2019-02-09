Загадки образования новых островов в океане разгадывают ученые

Четыре года назад на юге Тихого океана был обнаружен новый остров, который возник вследствие вулканического извержения. Как правило, подобные острова в течение нескольких месяцев исчезают, однако не в этом случае. На новообразованном острове уже поселились некоторые пернатые.

Когда эксперты высадились на остров, то увидели странную массу, напоминающую по консистенции мягкую глину. Откуда могла взяться данная грязь – загадка. Спутниковые устройства «видят» массу как светлую субстанцию. Ученые отмечают также необычный запах.

На острове уже во всю процветает растительность и вьют гнезда пернатые.

Сперва эксперты подумали, что вулканический пепел смешался с водой, однако вскоре пришлось опровергнуть данную мысль – анализы не подтвердили домыслы. Эксперты уверены, что остров будет существовать еще минимум три десятилетия. Этого времени достаточно для детального изучения участка суши.

В ближайшие года ученые хотят узнать, откуда берется загадочная субстанция и как она влияет на животных. Возможно, птицы начали гнездиться на острове именно из-за наличия странной, но полезной для них "глины".

Источник: http://www.planetanovosti.com



