Землю трясет: мощные землетрясения стали уже регулярными на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на юге Филиппин, сообщает Метеорологическая служба Малайзии. Эпицентр подземных толчков находился в 146 километрах от города Суригао на острове Минданао. Сообщений о пострадавших, разрушениях в результате землетрясения и угрозе цунами пока нет.

Напомним, 29 декабря на острове Минданао на юге Филиппин тоже произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Тогда в результате происшествия погибли 85 человек.

Подземные толчки произошли на глубине 49 километров. Вибрации ощущались в радиусе 250 километров.

По словам председателя Национального агентства катастроф Рикардо Джалада, в большинстве случаев люди погибали под завалами домов, которые обвалились еще и после сильных дождей. Среди жертв стихии есть дети.

Источник: http://www.planetanovosti.com



