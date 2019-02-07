Китайский "большой брат" настраивает систему тотального контроля и социального рейтинга

В нескольких десятках городов Китая запущена государственная система социального рейтинга, которая с помощью новейших технологий следит за гражданами, выставляет им оценки за поведение, поощряя льготами и наказывая запретами.

Уже к 2020 году под колпаком у "Большого брата" должен быть каждый житель Поднебесной. Планируется, что государственная система станет непрерывно отслеживать и оценивать деятельность граждан и компаний, добавляя баллы в рейтинг за хорошее поведение и отнимая за нарушение. В итоге владельцы высоких баллов получат социальные и экономические льготы, тогда как низкий рейтинг повлечет за собой запреты и ограничения.

"Чтобы те, кто оправдали доверие, пользовались всеми благами, а те, кто потеряли доверие, не могли сделать ни шагу", - гласит один из принципов программы.

Чтобы заработать дополнительные баллы, гражданин может стать волонтером, донором крови или пожертвовать деньги на благотворительность. А вот нарушение правил дорожного движения, просроченные ссуды, уклонение от уплаты налогов и даже неэтичное поведение, не регулируемое законом, обещают снижение рейтинга.

Сегодня за гражданами Китая наблюдают 170 миллионов уличных видеокамер, и в ближайшие годы их число возрастет более чем в три раза. Данные с камер также станут частью системы социального рейтинга. Ведь, по замыслу китайского правительства, система должна помочь бороться не только с финансовыми нарушениями, но и с бытовыми - такими как переход улицы в неположенном месте, непристойное поведение в транспорте, мелкое хулиганство и другие проступки.

В большом китайском городе Шэньчжэнь камеры на перекрестках уже сегодня фиксируют и с помощью технологии распознавания лиц идентифицируют пешеходов-нарушителей, выводя их фотографии на расположенные рядом большие экраны.

В дальнейшем кроме публичного осуждения и ограничения сумм кредитов правительство намерено использовать и более серьезные санкции, например, отказ в зачислении детей в престижную школу и барьеры при трудоустройстве.

Источник: https://nv.ua



