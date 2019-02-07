Дочь Ольги Майгун, родившей 14-го ребенка, сделала резкое заявление в соцсетях

29 января в родильном отделении перинатального центра 9-й больницы Днепра Ольга родила девочку Вирсавию, которая стала 14-м ребенком в семье. Старшая из сестер новорожденной - Евгения - взрослее младшей сестры на 26 лет. В соцсетях активно обсуждают эту семью.

Развернулась целая дискуссия: одни искренне поздравили мать-героиню, а некоторые граждане стали негативно высказываться в сторону женщины и ее семьи, рассуждая «зачем нужно так много детей» и «нарожают, а потом просят помощи».

26-летняя днепрянка Евгения Майгун, которая является старшей дочерью матери-героини, не выдержав пересудов, сделала заявление в защиту своей дружной семьи.

- Прежде чем писать какие либо гадости, лучше разузнайте об этой семье. Говорите, что эта семья за счет ваших налогов живет? А ничего, что отец этого семейства создал с нуля свой небольшой и доходный бизнес, и честно платит налоги, и содержит семью, в то время, как большинство из вас неофициально работает и не платит налогов. В этой семье все вкусно питаются, и имеют хорошую и новую одежду каждый сезон! В этой семье старшие дети имеют хорошую работу и зарплаты! Вы боитесь, что вы потом будете содержать этих детей, в случае если родители их не успеют поставить на ноги? А я вам отвечу: Старшие не дадут в обиду своих малышей-братьев и сестер! Знаете, почему я с такой уверенностью это пишу? Потому что я выросла в этой семье. И я горжусь, что я старшая в этой семье, и я в обиду свою семью и своих младших не дам!!! - пишет Евгения Майгун.

Евгения уже создала свою семью. Она окончила ДНУ им. Гончара, сейчас работает дизайнером-модельером вечерних платьев, ее примеру последовала и младшая сестра Лия, которая также шьет одежду.

Если зайти на фейсбук-страницу девушки, сразу видно как тепло она относится к своей семье и как сильно любит сестер и братьев.

Евгения решила объяснить всему миру, что действительно многодетные семьи далеко не всегда ждут помощи от государства, и вполне могут быть успешными и счастливыми.

Источник: https://from-ua.com



