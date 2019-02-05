Услыхав отчаянный крик тонущей собаки, житель Днепра бросился в ледяную воду и спас ее

В парке имени Глобы около 10 утра небольшая собачка бегала по льду озера, соскользнула в воду, стала тонуть и так истошно кричала от страха, что было слышно на весь парк. Хозяйка в отчаянии стояла на берегу...

Прохожие вызвали бригаду МЧС. Собака с громким воем безуспешно пыталась выбраться на лед. В какой-то момент из группы очевидцев вышел молодой человек и пошел к озеру. На ходу он снял куртку, переступил через ограду и поплыл. Расстояние до собаки было не менее 30 метров. Молодой человек буквально толкал животное перед собой, направляя к берегу.

Как в голливудских фильмах, когда до берега оставалось меньше метра, прибыла команда МЧС. Спасатели и прохожие, наблюдавшие за происходящим, помогли молодому человеку выбраться из воды. История окончилась «хеппи-эндом».

Собака оказалась породистой — цвергшнауцер. Хозяйка пёсика отреагировала на спасение любимца очень эмоционально. Теперь с Мотей всё хорошо — он отлично себя чувствует.





Но история на этом не закончилась

Сотрудники МЧС нашли смелого и доброго парня. Им оказался житель Днепра Владислав Шпаченко.

«Я прогуливался по парку и услышал, что пищит и скулит какое-то животное. Увидел, что собака в воде. Сразу же набрал «101». Но пока набирал спасателей, собака несколько раз провалилась под воду, и я понял что медлить нельзя. Пока я был теплый, плыл хорошо и добрался до животного быстро, а вот когда холод начал сковывать тело, мне стало тяжело. Собака была мне очень рада, правда немного царапалась. Сотрудники парка тоже пытались помочь животному, но никто не решился на такой шаг», — рассказывает Владислав.

Парень только сегодня приехал из Киева. Он случайно оказался в парке. Рассказал, что несколько лет подряд нырял в прорубь на Крещение, но никогда не заплывал в холодной воде так далеко. Последние пару секунд в пруду оказались самыми тяжёлыми, но врачи и спасатели подоспели вовремя — отогрели и оказали первую помощь.

«Я приехал из Киева в Днепр по работе. По образованию я ресторатор. Во-вторых, я христианин. И скорее всего, моя вера подтолкнула меня на этот шаг. Но холодной воды я боюсь», — добавил герой дня.

Сотрудники ГСЧС в Днепропетровской области наградили отважного парня за смелость: вручили грамоту и чашку, чтобы греться горячим чаем после холодного купания.

Источник: https://nashemisto.dp.ua



