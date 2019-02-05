Курс валют

» » Джонни Депп стал старым и седым фотографом - снимается в новом проекте

Новости

Все новости
Шоу бизнес
Сегодня, 12:00
58
Версия для печати

Джонни Депп стал старым и седым фотографом - снимается в новом проекте

Джонни Депп, которого не берут сниматься в новых "Пиратах Карибского моря", сейчас активного работает над новым проектом. Старина Джонни ушел от привычных образов чудаков, плохишей и сыщиков. В новой ленте"Минамата" (Minamata) актер играет главную роль – прославленного американского фотожурналиста Уильяма Юджина Смита, "одного из самых значительных в своем поколении".

В сети уже появился снимок Деппа в новом образе Смитта. Стоит отметить, что сходство Джонни в гриме с оригиналом довольно значительное.

Режиссером байопика выступил Эндрю Левитас ("Колыбельная" с Эми Адамс). В остальных ролях: Билл Найи ("Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца", "Реальная любовь"), Хироюки Санада ("Сумрачный самурай"), Таданобу Асано ("Затоичи", "47 ронинов", "Морской бой"), Дзюн Кунимура ("Убить Билла", "Круто сваренные"), Рё Касэ ("Письма с Иводзимы").

Лента расскажет о реальных событиях 1956 года, когда ртутью была отравлено побережье Японии, что повлекло экологическую катастрофу. Премьера намечена на 2020 год.

Источник: https://cn.com.ua


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт