Минкульт обещает упростить процедуру перехода общин в УПЦ и создает "единое окно"

В Министерстве культуры сообщили, что уже в ближайшее время заработает механизм "единого окна", который упростит процедуру регистрации религиозных организаций. Об этом во время брифинга на тему "Государственная регистрация поместной церкви и реализация новых законодательных норм в сфере религии" в Укринформе сообщил директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш.

"Мы постоянно слышали просьбы от религиозных организаций, и они эту просьбу передавали в международные организации, чтобы в Украине была введена унифицированная, универсальная система регистрации. Теперь законодательство унифицирует процедуру регистрации, законодательство четко это описывает. Итак, теперь нареканий о том, что украинское государство не выполнило свои обязательства по созданию прозрачной, четкой и исчерпывающей системы регистрации быть не может. С 2004 года регистрация в Украине религиозных организаций проходила в два этапа, сначала регистрация устава, затем внесение в реестр на основе уже зарегистрированного устава. Во-первых, для религиозных организаций потребовались дополнительные усилия и дополнительные средства. Теперь государство полностью берет на себя ответственность за одноразовое и быстрое прохождение этой процедуры. Таким образом, Украинское государство идет навстречу пожеланиям религиозных организаций, оно пытается наиболее полно решать все те объективные проблемы, которые существуют", - отметил Юраш.

Министерство юстиции совместно работает с областными государственными администрациями для упрощения этой процедуры.

На сегодняшний день уже почти 200 обращений от религиозных организаций, религиозных общин, которые требуют перерегистрации в связи с изменением юрисдикционной принадлежности.

Сейчас Департамент по делам религий активно ведет сотрудничество с Министерством юстиции Украины, с государственным предприятием "Национальные информационные системы" для того, чтобы эти вопросы были быстро решены, для того, чтобы сотрудники департамента и областных государственных администраций получили право работать в Едином государственном реестре и вносить туда соответствующую информацию.

Источник: http://mincult.kmu.gov.ua



