Теслу Илона Маска заметили и сфотографировали возле украинского Марса: Маск в восторге

Основатель компании Tesla Илон Маск восхитился фотографией, на которой автомобиль этой марки стоит у таблички с названием украинского села Марс.

Журналисты издания «Украинская правда» разместили в Twitter этот снимок, и уже через несколько часов миллиардер оставил под записью восторженный комментарий «Ух ты, круто!»

В феврале 2018 года сверхтяжелая ракета компании SpaceX — другого проекта Маска — вывела автомобиль Tesla Roadster на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движения Земли и Марса.

В мае 2018 года Маск пообещал создать новостной портал Pravda для разоблачения фейков. Позднее он написал, что доменное имя pravda.com уже «занято и используется Россией». При этом он дал ссылку на сайт «Украинской правды». То есть, Маск не очень-то отличает Украину от России, потому что занят космосом, и ему некогда следить за политикой на планете Земля.

Источник: https://www.pravda.com.ua/







