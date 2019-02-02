Маск нарушает стереотипы: он бесплатно отдал миру все патенты Tesla

Стремясь сделать мир чище и пытаясь бороться с изменениями климата, генеральный директор Tesla Маск сделал все патенты компании открытыми и общедоступными. Об этом сообщает Gizmochina. Миллиардер заявил, что каждый свободно может пользоваться патентами его компании, не опасаясь судебных исков.

Основатель американского автопроизводителя добавил, что не будет судиться против тех, кто «добросовестно хочет использовать наши технологии» и не будет требовать никаких лицензионных отчислений.

Издание отмечает, что это является беспрецедентным шагом в эпоху, когда компании защищают каждый, даже незначительный прогресс в своих технологиях. Маск отметил, что он и его компания хотят не только спасти мир, но и прилагают все усилия для развития автомобильных технологий.

Это объявление было сделано сразу после того, как ФБР задержало китайского сотрудника Apple по обвинению в похищении технологий самоходного автомобиля, чтобы потом передать их китайской компании Xiaopeng Automobile. Маск заявил, что не верит в патенты, которые приносят огромные прибыли исключительно гигантским корпорациям и юристам, а не изобретателям. Он сказал, что эти патенты «сдерживают прогресс».

Он также добавил, что открыто выступать против компаний, которые будут использовать свои патенты, чтобы потом продавать свою продукцию по более высоким ценам.







