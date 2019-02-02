Эксперты определили три главные проблемы человечества: ожирение, недоедание и изменение климата

Международная группа исследователей, состоящая из 40 ученых, опередила ТОП-3 главные проблемы человечества. Результаты наблюдений они опубликовали в работе «The Global Syndemic». Согласно их анализу, на данный момент на планете присутствуют три взаимосвязанные пандемии, информирует enovosty.

Ученые установили, что в «глобальную синдемию» входят ожирение, недоедание и изменение климата.

Исследователи обратили внимание, что до сих пор эти угрозы рассматривались специалистами как несвязанные между собой проблемы. Однако группа международных экспертов в «The Global Syndemic» написала, что все они тесно связаны между собой.

«До сих пор недоедание и ожирение считались полярными противоположностями либо слишком малого, либо слишком большого количества калорий», — говорит ученый-глобалист Бойд Суинберн из Оклендского университета. Он отмечает, что на самом деле эти два явления спровоцированы одной и той же несправедливой продовольственной системой, которая ориентируется только на экономический рост и игнорирует последствия для здоровья и климата.

Эксперты уверены, что «наука о здоровье» и «наука о климате» также связаны между собой, но в более широком контексте. Суинберн сообщил, что изменение климата вызвано игнорированием экологического ущерба, который нанесен современными системами питания, землепользования, транспортом и городской инфраструктурой.

Ученые призывают в дальнейшем рассматривать ожирение, недоедание и изменение климата как одну глобальную проблему. Только так, по их мнению, можно найти выход из сложившейся ситуации.

Источник: https://enovosty.com



