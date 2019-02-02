Документальный фильм о The Beatles в ближайшее время планирует снять режиссер «Властелина колец»

Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон снимет документальный фильм о легендарных The Beatles. Об этом пишет Variety. В документальный фильм попадет 55 часов отснятого еще в 1969 году материала.

Фронтмен The Beatles Пол Маккартни уже намекал на съемки фильма: по его словам, в киноленте используют отснятый еще в 1969 году, но так и не вышедшей в свет материал. В то время группа работала над документальным фильмом о своем творчестве. В 1970 году лента увидела свет под названием Let It Be - такое же имя носит один из самых известных альбомов группы.

"55 часов не выпущенного в свет материала и 140 часов аудиосопровождения приблизят будущую картину к реализму настолько, насколько этого хотят наши фанаты", - рассказал Джексон.

По его словам, "это можно сравнить с машиной времени, которая перенесет вас в 1969 год и покажет, как четыре друга работали над потрясающей музыкой".

Источник: https://variety.com