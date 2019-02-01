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Вчера, 22:13
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Дети иногда доказывают, что могут все, как этот юный парикмахер

Цзян Хунци из провинции Сычуань в Китае начал помогать своим родителям в салоне красоты, когда ему исполнилось четыре года. А когда ему исполнилось шесть - самый юный в мире парикмахер собрал немалую армией поклонников и прославился на весь мир, потому что он настоящий умелец.

Сначала ему помогали взрослые, но со временем он овладел навыками, которые позволили ему предоставлять собственные услуги.

Цзян чрезвычайно ловко и точно работает с ножницами, расческами, фенами и бритвами. Кстати, он обслуживает не только клиентов, но и себя самого! Подстричь и уложить свои волосы для юного стилиста - дело нескольких минут.

Пользователи соцсетей высоко оценивают опыт и навыки Цзяна и мечтают стать его клиентами.

Источник: https://www.facenews.ua 

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