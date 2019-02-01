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Вчера, 21:35
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Мимишный карликовый поросенок уснул на обеденном столе в консервной банке

Мини-пиги – это карликовые декоративные свиньи, впервые выведенные в 1950-х годах на просторах США и Германии. Их популярность опирается, в первую очередь, на добродушный и дружелюбный характер.

Эти животные становятся преданными друзьями, если уделить им необходимое внимание и заботу. Они легко привязываются к новому хозяину и зачастую превосходят в любвеобильности и разумности таких привычных питомцев как кошки и собаки.

Этого милого малыша сон сморил прямо на обеденном столе да еще и в консервной банке. Не очень удобно, но народ в восторге.

https://www.facebook.com/LADbible/videos/956672511206766/?t=8   

Источник: https://www.facebook.com 

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