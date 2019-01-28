После завершения периода льгот для "евроблях" останутся жестокие штрафные санкции

22 февраля истекает льготный период, когда можно существенно сэкономить на этой процедуре. А по истечении льготного периода не только вырастет цена растаможки, но и ужесточатся штрафные санкции для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

После 22 февраля льготная ставка акцизного сбора (коэффициент 0,5) при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией не будет применяться, а придется платить уже полную стоимость акциза, сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

В первые дни 2019 года среднее количество растаможенных авто составило полторы тысячи единиц в сутки.

В фискальной службе объяснили, что после 22 февраля у владельцев авто с иностранной регистрацией еще будет время для растаможки «евроблях», ввезенных в нашу страну с 1 января 2015 года до 25 ноября 2018 года, без серьезных штрафных санкций. Как и сейчас, если время пребывания такого авто в Украине просрочено, владельцу грозит штраф 8500 грн. Но это небольшие деньги по сравнению с суммой, которую придется отдать за подобное нарушение с 24 мая 2019 года.

С этой даты льготные штрафы за нарушение таможенных правил будут аннулированы, и начнут действовать более жесткие санкции. Так, если срок временного ввоза или транзита автомобиля с иностранной регистрацией (до 15 суток) будет превышен, то за это придется платить. К примеру, один день просрочки обойдется в 170 грн, а за три дня придется заплатить уже 850 грн. Просрочка пребывания от 10 до 20 дней обойдется владельцу авто в 8500 грн. Ну, а тем, кто решит повременить с растаможкой или с выездом на авто с иностранной регистрацией за пределы Украины более чем 30 дней, грозит 170 тысяч грн штрафа или конфискация авто по решению суда.

Нарушителей таможня не будет выпускать с территории Украины до уплаты штрафов, а протоколы о нарушениях будут высылать на адрес регистрации или на адрес проживания, если он указан, уже через три дня после просрочки. Если в течение этого времени нарушитель не уплатит штраф, а автомобиль не покинет пределы Украины, то информацию о нем передадут в полицию. Таким образом, правоохранители смогут отслеживать срок пребывания «евроблях» на территории нашей страны.

Нужно помнить, что у некоторых из водителей таких авто нет даже права распоряжаться такой машиной, поскольку они числятся сотрудниками иностранных фирм, собственностью которых и являются эти машины. Поэтому даже после уплаты всех штрафов забрать «евробляху» со штрафплощадки, по словам полицейского, будет проблематично, так как выдать ее могут только владельцу или обладателю доверенности на авто.

Кроме того, полиция начнет жестко наказывать и тех владельцев «евроблях», которые решат подзаработать на таких авто в такси. За подобное предусмотрен штраф в размере 34 тысяч грн. Такой же штраф грозит и тем, кто решит передать ввезенный в Украину автомобиль с иностранной регистрацией другому лицу.



Источник: http://sfs.gov.ua/































