Украинские фильмы бьют рекорды и выходят на мировую арену

В ежегодном отчете Госкино подведены итоги и назвны украинские фильмы, ставшие лидерами кассовых сборов. Председатель Госкино Филипп Ильенко отметил, что суммарные кассовые сборы фильмов украинского производства, которые вышли в прокат в 2018 году, составили рекордные 199 миллионов грн.

В прошлом году на большой экран вышло 35 фильмов украинского производства, 22 из которых были профинансированы при поддержке Госкино.

Безусловным лидером среди украинских фильмов стала комедия Власти Дикого "Сумасшедшая свадьба". Лента собрала 54, 9 млн грн.



На второй позиции по кассовым сборам оказался мультфильм "Похищенная принцесса", собрав 364 млн грн. Кстати, неделю назад мультик стартовал в коммерческом прокате в Китае. Как отмечают создатели "Похищенной принцессы", это первый коммерческий прокат украинского фильма на китайском рынке.

Пиар-менеджер компании "Анимаград" Дмитрий Майстренко отметил, что ленту покажут в довольно большом количестве кинотеатров. "Это не ограниченный прокат, это достаточно качественный, полноценный коммерческий прокат ленты", - отметил он.

И вот вишенка к торту: ролик о том, как писалась музыка для мульта. "Время и Стекло" - это фейерично! :)

В тройку самых кассовых украинских лент также попала комедия "Студии Квартал 95". Фильм собрал в прокате 167 млн грн.





Источник: https://espreso.t































