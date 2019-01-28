Чак Норрис станет хедлайнером забега на 5 км в Техасе, он возглавит забег своих двойников

Легенда мирового кинематографа, звезда фильмов в стиле "восточные единоборства" Чак Норрис станет хедлайнером забега на 5 км в Техасе. Фишка забега в том, что все участники будут двойниками актера. Об этом сообщает ABC.

Таким образом, Чак собрался установить рекорд по числу людей, собравшихся в одно время и в одном месте, одетых как актер.

Забег пройдет 4 мая. Всем зарегистрировавшимся вручат футболку, пряжку для ремня и накладную бороду. Их можно будет использовать как костюм для забега, но организаторы приветствуют творческий подход и предлагают участникам сделать свои наряды.

Регистрация на забег платная, все собранные средства пойдут на благотворительность.

Норрис даст старт соревнованиям, а потом встретит участников на финише. При этом организаторы предупреждают, что "не несут ответственности за травмы, которые вы можете получить, когда Чак Норрис даст вам пятюню".

В финале забега выберут "Лучшего мужчину-Чака Норриса", "Лучшую женщину-Чака Норриса" и "Лучшего ребенка-Чака Норриса".































