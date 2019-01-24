В Житомирской области замерзла девушка, которую высадили из маршрутки в лесу

В Олевском районе Житомирской области погибла 21-летняя студентка IV курса Новоград-Волынского медицинского колледжа Ирина Дворецкая, которую водитель и кондуктор высадили из маршрутки в мороз в лесу, когда выяснилось, что девушка забыла дома кошелек, и у нее нет денег оплатить проезд. Руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко сообщила, что 10 января девушку в лесу нашел отец.

«Горькая весть о невосполнимой утрате всколыхнула коллектив медицинского колледжа. На 21-м году трагически оборвалась жизнь студентки IV курса Ирины Дворецкой. Вспоминаем ее как веселого и доброжелательного человека, сочувствующего чужому горю, с которым можно было разделить и радость и грусть. В эти скорбные дни разделяем неописуемую печаль и тоску ее близких и родных. Пусть Господь дарует ей вечную жизнь в Царстве Небесном», — говорится на сайте колледжа.

«10 января между селами Перга и Рудня-Хочинская в лесном массиве было обнаружено тело девушки, 1998 г.р. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за переохлаждения. По данному факту начато уголовное производство, проводится проверка обстоятельств. Об исчезновении девушки в полицию сообщил староста села Рудня-Хочинская 8 января. Нашел ее отец, лесник, 10 января», — рассказала Алла Ващенко.

Местный активист Александр Игнатьев пообщался с родственниками погибшей и выяснил подробности смерти девушки. Оказалось, что 8 января около 4 утра Ирина села в автобус, который следовал по маршруту Копище — Житомир, направляясь в город Олевск, однако позже выяснилось, что денег на проезд, стоимостью 25, у девушки не оказалось. Местные жители в сети подтвердили, что девушка ехала в больницу к маме и забыла деньги дома. Она хотела оставить телефон в залог, но водитель отказался и вместе с кондуктором решил высадить ее на остановке в 2-х километрах от села Перга в 20-градусный мороз.

Девушка попыталась пройти через лесную дорогу и заблудилась, попала в бобровую яму и умерла от переохлаждения. 10 января между селами Перга и Рудня-Хочинская ее нашел отец-лесник.

«Именно стоящую с открытыми глазами и нашел ее отец, более чем через двое суток, а не правоохранители», — пишет депутат Житомирского облсовета Елена Галагуза в Facebook.

«Уважаемые друзья, прошу максимальный репост!!! Сделаем этого подонка известным! Это Желинский Олег Анатольевич — водитель автобуса "Рим-Богдан", синий ютонг с государственными номерами 1471. Под колесами водителя этого автобуса уже погибли 15-летняя девушка из с. Кишин и женщина из г. Житомира», — написали в Facebook в группе «Олевщина Радикальна».

Сестра погибшей Виктория Дворецкая на своей странице в соцсети подтвердила гибель Ирины: «Она была младше меня на 5 лет, моя двоюродная сестра. Она не знала войны, ее убил не осколок или мина. Ее убило зверское отношение водителя в рождественскую ночь».

Пользователь Oleg Veremiyenko на своей странице написал: «Житомирская областная прокуратура покрывает убийц Ирины Дворецкой...»

Пока правоохранители выясняют обстоятельства, в соцсетях люди сами дают оценку этому трагическому событию.

Большая часть людей требуют суда над водителем и кондуктором за действия, которые привели к смерти девушки.

Люди интересуются также пассажирами маршрутки, которые не предотвратили трагедию, не заступились за девушку, позволили ее высадить. Никто не предложил девушке денег, в итоге - она погибла и ее жизнь теперь оценивается в 25 гривен...

Но есть и такие, кто практически оправдывает действия кондуктора и водителя, заявляя, что они действовали в соответствие с законом и правилами перевозок, что высадили взрослую совершеннолетнюю пассажирку не в чистом поле, а на остановке общественного транспорта, что не противоречит этим правилам.

В ответ этим "законникам" люди отвечают, что состав преступления все же есть. На улице было темно, стоял 20-ти градусный мороз, дорога была заметена, транспорт по этой дороге ходит чрезвычайно редко, до ближайшего жилья было 2 километра, девушка была достаточно легко одета, потому что не предполагала таких длительных переходов по такому морозу. Все это изначально создавало серьезную угрозу для жизни девушки, а значит, возможна квалификация действия водителя и кондуктора - да и пассажиров тоже! - как оставление человека без помощи в заведомо опасных для жизни условиях.

Родители, коллеги, друзья погибшей и все неравнодушные надеются, что водитель и кондуктор будут наказаны за убийство. Люди надеются, что пассажиры маршрутки тоже понесут наказание.



Источник: https://sud.ua



























