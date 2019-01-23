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Группа "Хорея Казацька" представляет "Песни украинской революции" к 100-летию события

Совместный проект Украинского института национальной памяти, народного артиста Тараса Компаниченко и группы "Хорея Козацька", посвященный 100-летию Украинской революции, появился в свободном доступе в сети Интернет.

"Аудио-альбом, над которым музыканты работали почти год, получил название" Песни Украинской революции».

По словам главы Института национальной памяти Владимира Вьятровича, это еще один нестандартный подход к популяризации украинской истории.

"Ведь украинцы должны услышать голоса тех времен, чтобы узнать дух, идеалы, стремления и победы Украинской революции 1917-1921 годов. Те люди, которые боролись за свое государство тогда, подобные нынешним воинам, защищают свободу и независимость Украины от новейших посягательств давнего врага в настоящее время", - отмечает он.

Авторы большинства песен, вошедших в альбом, - классики украинской литературы, в частности Александр Олесь, Григорий Чупринка, Николай Вороной, Христя Алчевска. Композиторы - Кирилл Стеценко, Николай Леонтович, Александр Кошиц, Яков Степной, Павел Синица, Константин Богуславский, Лев Ревуцкий.

Как рассказывает музыкант, кобзарь, лидер группы "Хорея Козацька" Тарас Компаниченко, произведения, вошедшие в этот музыкальный сборник - это часть его тридцатилетней работы поиска истинных музыкальных памятников о той, уникальной своим национальным пробуждением, эпохи.

"Все эти произведения активно пелись на больших и малых сценах Украины во времени 1917-21 годов на торжественных событиях, военных митингах, при восстановлении " Просвит", открытии гимназий и университетов. Песни начинали и завершали все торжественные праздничные собрания. Их пели на военных позициях, на построении войск, они пелись кобзарями, артистами бандуристами, оперными певцами, военными, городскими, студенческими хорами, Украинской республиканской капеллой и Украинским национальным хором. Многие произведения были забыты и не звучали в Украине почти век", - говорит он.


Источник: https://www.ukrinform.ua







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