Номинанты на премию «Оскар» уже известны, список объявили в Лос-Анджелесе

Американская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Оскар». Церемония объявления состоялась в Лос-Анджелесе. А нынешняя 91-я премия «Оскар» состоится 24 февраля. Номинантами на лучший фильм стали «Зеленая книга», «Рождение звезды», «Рома», «Богемная рапсодия», «Фаворитка», «Власть», «Черная пантера», «Черный куклукскланивец».





«Богемная рапсодия» - байопик о фронтмене группы Queen Фредди Меркьюри. Главную роль в картине сыграл Рами Малек - звезда сериала «Мистер Робот». В фильме рассказывают об истории создания культовой группы и рассказывают о жизни Меркьюри. Лента уже получила награду кинопремии «Золотой глобус» как лучший фильм.



«Зеленая Книга» - это американский драматический биографический фильм, который рассказывает историю путешествия по югу США известного пианиста Дона Ширли и его водителя, между которыми зарождается дружба.



«Власть» - комедийно-драматический фильм, основанный на реальных событиях из жизни вице-президента Соединенных Штатов Дика Чейни. Режиссером ленты стал Адам МакКей, который получил статуэтку «Оскар» в 2015 году за фильм «Игра на понижение». В главных ролях Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл, Сэм Рокуэлл.



«Фаворитка» - исторический байопик об Англии XVIII века и королеве Анне Стюарт (Оливия Колман). Роль ее кузины Абиґейл сыграла Эмма Стоун, которая уже получила «Оскар» в 2017 году за лучшую женскую роль. В этом году Оливия Колман победила в номинации «Лучшая женская роль» (комедия или мюзикл) на кинопремии «Золотой глобус».



«Рождение звезды» - фильм режиссера Брэдли Купера, который сыграл в ней и одну из главных ролей. Его герой Джексона Мейна музыкант-пьяницы, который влюбляется в молодую певицу Эли, которую сыграла Леди Гага. Лента получила награду «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму.



«Рома» - черно-белый мексиканский фильм Альфонсо Куарона. В ней рассказывается об истории обычной семьи и ее служанки Клео. Они живут в Мехико в начале 70-х и становятся свидетелями студенческих волнений 1971 года, когда солдаты показательно расстреляли демонстрантов. Лента уже получила «Золотого льва» главную награду Венецианского кинофестиваля.



Лучшую актрису будут выбирать среди Пихты Апарисио («Роам"), Гленн Клоуз («Жена»), Оливии Колман («Фаворитка»), Леди Гаги («Рождение звезды»), Мелиссы Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»).

Золотую статуэтку за лучшую мужскую роль могут получить Кристиан Бэйл за фильм «Власть», Брэдли Купер за «Рождение звезды», Рами Малек за «Богемную рапсодию», Уиллем Дефо за фильм «Ван Гог. На пороге вечности», Вигго Мортенсен за «Зеленую книгу».

Лучшая женская роль второго плана: Эми Адамс ("Власть"), Эмма Стоун («Фаворитка»), Марина де Тавира («Рома»), Реджина Кинг («Если бы Билл-стрит могла заговорить»), Рейчел Вайс («Фаворитка»).

Лучшая мужская роль второго плана: Магершала Али («Зеленая Книга»), Адам Драйвер («Черный куклукскланивець"), Сэм Эллиотт ("Рождение звезды"), Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?"), Сэм Рокуэлл ("власть»).

В категории «лучший фильм на иностранном языке» будут соревноваться ленты «Рома» (Мексика), «Капернаум» (Ливан), «Холодная война» (Польша), «Работа без авторства» (Германия), «Лавочные воришки» (Япония).

Номинацию за звание лучшего режиссера получили: Спайк Ли («Черный куклукскланивець»), Павел Павликовский («Холодная война»), Альфонсо Куарон («Рома»), Адам МакКей («Власть»), Йоргос Лантимоса («Фаворитка»).

За лучший оригинальный сценарий отметили фильмы «Фаворитка», «Зеленая книга», «Рома», «Власть», «Дневник пастора».

Лучший адаптированный сценарий - «Черный куклукскланивець», «Сможете ли вы меня простить?», «Если бы Билл-стрит могла говорить», «Рождение звезды» и «Баллада Бастера Скраггс».





«Если бы Билл-стрит могла заговорить» - фильм от оскаровского Барри Дженсона снят по одноименному роману Джеймса Болдуина. Парня главной героини (Кики Лейн) арестовывают по подозрению в изнасиловании. Девушка пытается освободить любимого. Режиссер Барри Дженсон уже получал «Оскар» за «Лунный свет» в 2017 году.



Номинантами на лучшую операторскую работу стали Лукаш Зал ( «Холодная война»), Робби Райан ( «Фаворитка»), Калеб Дешанель ( «Работа без авторства"), Альфонсо Куарон («Рома»), Мэттью Либатик («Рождение звезды»).

За звание «Лучший анимационный фильм» будут соревноваться «Суперсемейка 2», «Человек-паук: Вокруг вселенной», «Остров Собак», «Ральф», «Мираи».

Номинацию за лучший саундтрек получили: «Черный куклукскланивець», «Если бы Билл-стрит могла говорить», «Черная пантера», «Остров собак», «Мэри Поппинс возвращается».

Лучший монтаж будут выбирать среди фильмов «Черный куклукскланивець», «Зеленая книга», «Богемная рапсодия», «Фаворитка», «Власть».

За лучший дизайн костюмов золотую статуэтку могут получить «Мэри Поппинс возвращается», «Баллада Бастера Скраггс», «Черная пантера», «Фаворитка», «Мария - королева Шотландии».

Получить «Оскар» за лучший звук могут «Черная пантера», «Рома», «Богемная рапсодия», «Рождение звезды», «Первый человек».

Номинантами на премию за лучший звуковой монтаж стали «Черная пантера», «Богемная рапсодия», «Тихое место», «Рома», «Первый человек».





Однако кроме номинантов на премию «Оскар» были и другие, не менее обсуждаемые фильмы.





«Пропавший мальчик» - биографическая лента Джоэл Эдгертон, снятая по одноименной книге Гаррард Конли. В главных ролях Николь Кидман, Рассел Кроу, Лукас Хеджерс и другие. В фильме сын баптистского пастора сообщает родителям о том, что ему нравятся мужчины. Поэтому его отправляют в лагерь репаративной терапии, цель которой изменить сексуальную ориентацию человека.



Очень похожей на предыдущий фильм является драма режиссера Дезире Ахаван о гомосексуальной девушке-подростке Кэмерон Пост (Морец). Ленту сняли по одноименному роману Эмили Данфорт. События происходят в 1993 году - Кэмерон застукали вместе с девушкой, после этого она оказывается в специальном воспитательном лагере, где пытаются изменить ее ориентацию. Вместе с другими подростками девушка хочет покинуть лагерь. Лента получила главную награду на американском кинофестивале независимого кино «Сандэнс».



«Не оставляй следов» - драма режиссера Дебры Граник. В ней рассказывают историю отца и дочери, которые живут в общественном парке рядом с Портлендом. Отец Уилл (Бен Фостер) - ветеран Иракской войны, который страдает от посттравматического стрессового расстройства. Их замечают и перевозят в приют, где семья должна жить по тамошним правилам. Однако Уилл убеждает свою дочь вернуться в лес.



«Хороший мальчик» - биографическая драма режиссера Феликса ван Грунингена, которая стала его дебютом в англоязычном кино. В фильме рассказывают историю отношений отца (Кэрелл) и сына (Тимоти Шала), который подсел на метамфетамин. Отец ищет сына и пытается его спасти от зависимости.



«Ненависть, которую вы порождаете» - лента, которая привлекает внимание к движению Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения. Главная героиня - 16-летняя Старр Картер (Амандла Стенберг), которая становится свидетелем убийства своего друга детства белым полицейским. Старр боится рассказать о том, что произошло ночью, ведь это может угрожать ее семье. Фильм сняли по одноименной книге Энги Томас.



Источник: https://hromadske.ua































