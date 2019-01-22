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Здоровье / Запорожье
Сегодня, 15:00
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Вакцинация необходима: четверо медиков заразились корью от пациента, трое были не привиты

В многопрофильной клинике «Вита-Центр» зарегистрировано четыре случая кори среди работников больницы. Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр. Все заболевшие - в возрасте от 30 до 49 лет, из них трое не имеют данных о прививках против кори, один - привит по возрасту.

Отмечается, что двое больных теперь получают стационарное лечение в областной инфекционной больнице. Еще двое больных лечатся дома.

Установлено, что источником инфекции стал пациент заведения, посещал больницу, находясь в инкубационном периоде, когда симптомов кори еще не было, но уже был опасным для окружающих.

В заведении установлено меднаблюдение за работниками поликлинического отделения, резюмируется в сообщении.

Вакцинация необходима - предупреждает МОЗ. Вакцинованые люди могут заразиться, но легче переносят болезнь, которая может быть смертельной для невакцинованого человека.

Минздрав также считает безопасной вакцинацию от кори во время эпидемии гриппа.


Источник: https://glavcom.ua







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