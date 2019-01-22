Мастерица делает кукол, чтобы сохранить аутентичные наряды всех регионов Украины

Тернопольчанка Людмила Павлова, чтобы воспроизвести и сохранить аутентичные наряды жителей всех регионов Украины, специально вылепила 18 оригинальных глиняных кукол.

"Представила украинские костюмы и Западного Подолья, и Полтавщины, и Галичины, Ровенской, Полесья, Лемковщины и других регионов. В каждом использовала характерные элементы одежды, типы тканей и техники вышивания. Полтавские вышивала гладью белым по белому, винницкий свадебный кожух у меня инкрустированный кожей, костюмы Киевщины украшала мережкой, галицкие юбки сшила широкими. Обдумывала, как показывать эту одежду. Купить специальных кукол не могла, потому что в продаже только некачественные китайские, поэтому решила сделать сама. Первой стала кукла, которая воспроизводит особенности моего родного региона. Теперь она - мой оберег", - рассказывает Людмила Ивановна.

На одну куклу тратит месяц. Рассчитывает размеры в соответствии с пропорциями человеческого тела. В среднем - все высотой около 45 см. Лепит куклу из специальной глины.

"Леплю лицо, ручки и ножки, запекаю их в духовке полчаса при температуре 120 градусов. Затем разрисовываю. На тело делаю каркас из металлической проволоки. Затем обшиваю. Как должен выглядеть наряд, узнаю по литературе и в краеведческих музеях", - рассказывает мастерица.

Она уже имела 4 персональные выставки: дважды в Тернополе, в Киеве и в американском посольстве в столице. Ездила на фольклорные фестивали по всей Украине и в Турцию. Три года назад получила государственную награду "Заслуженный мастер народного творчества". Умеет шить, вышивать многими малоизвестными техниками, вязать, плести макраме, изготавливать изделия из папье-маше. 10 лет занималась бисероплетением. Куклы делает еще из соломы и мотанки. И это несмотря на то, что имеет образование провизора - 40 лет проработала в аптеке.

"Заказывают куклы в музеи и в частные коллекции. Каждая страна имеет свои куклы, поэтому хочу, чтобы наши получше представили Украину", - рассказывает Людмила Павлова.

Стоят такие куклы, изготовленные полностью собственноручно и по оригинальным технологиям, от сотни долларов.



Источник: http://ternopillive.com.ua























