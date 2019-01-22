На мусорнике в Ивано-Франковске нашли пробирки с кровью

Пробирки с кровью в Ивано-Франковске возле дома по улице Снежной на мусорнике нашла женщина, которая проходила мимо с маленьким ребенком. Работники коммунального предприятия "Муниципальная стража" сразу выехали на место происшествия вместе с полицией.

На контейнерной площадке действительно были 67 одноразовых емкостей с бурым веществом внутри. А известно, что контактировать с кровью крайне опасно. Потому что есть большой риск заразиться. И такие вещи, согласно закону, нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Опасные отходы утилизируются согласно требованиям приказа Министерства здравоохранения, рассказывает главный инспектор «Варты» Антон Макойда.

По данному факту зарегистрировали рапорт сотрудников полиции в журнале входящей корреспонденции «Варты». Опасные пробирки изъяли и отправили на экспертизу.

Также опросили процедурную медсестру которая живет неподалеку. Но она заверила, что биологических отходов не выбрасывала и всегда утилизирует их согласно правилам.





Источник: mi100.info































