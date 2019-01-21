“Крестный отец ЛНР” Александр Ефремов получил обвинительный акт: пожизненно с конфискацией

Один из главных инициаторов так называемой “русской весны” на Донбассе, а также так называемой "Луганской народной республики" уже знакомится с обвинительным актом, знает, что ему конкретно инкриминируют и сколько он может за это получить.

Известному политику-“регионалу”, главе фракции партии Януковича в Верховной Раде 7-го созыва Александру Ефремову вручили обвинительный акт по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины, а также ряде других преступлений.

Адвокат экс-нардепа от “ПР” Александр Мельников сообщил корреспондентам о том, что во вторник подозреваемому и двум его адвокатам было вручено обвинительное заключение.

Политика, которого луганские журналисты прозвали “крестным отцом ЛНР”, задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева.

Также Ефремову инкриминируется поддержка самопровозглашенной “республики” и незаконное завладение имуществом “Луганскугля”, который долгое время руководился его креатурой – Александром Чепурным.



Источник: http://mayu-pravo.com



























