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Сегодня, 11:08
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Городские коты научились соблюдать ПДД - переходят дорогу по пешеходным переходам

Пользователи сети опубликовали курьезный видеоролик, на котором кот переходит дорогу по пешеходному переходу. В описании сказано, что видео на видеорегистратор записал автолюбитель.

По данным "БелНовости", продвинутый кот был замечен в белорусских Пружанах (Брестская область).

На отснятых кадрах видно, как животное сначала ждет, пока подъезжающие к "зебре" автомобили полностью остановятся, и только после этого перебегает улицу.


 


Пользователи интернет-сообщества активно комментируют запись. "Забавно, этот кот больше законопослушен, чем я", "Молодец, уважаю", "Конечно, он знает об угрозе умереть под колесами автомобиля, поэтому смотрит по сторонам", "Супер-котик", "Красавец".


Источник: belnovosti







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