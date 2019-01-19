Средневековая верфь будет устроена на озере в городском парке Ивано-Франковска

Активисты общественной организации "Дороги предков" при поддержке мэрии на озере в городском парке Ивано-Франковска устраивают "Средневековую верфь", и будут строить настоящие древние корабли. Летом планируют спустить на воду 16-метровую "чайку" и корабль викингов.

"Ребята планируют на городском озере построить корабль, на подобии того, остатки которого в 2015 году нашли в поселке на Волыни. 16-метровый корабль будут создавать в несколько этапов. Также планируется воссоздать еще корабль викингов. В планах корабли должны стать музеями под открытым небом, и будут курсировать Днестром с экскурсионными и экспедиционными турами", - сообщил мэр Руслан Марцинкив.

Франковцы смогут не только наблюдать зрелищный процесс строительства средневековых кораблей, но и принимать участие в строительстве - смогут помогать "Корабельне" как волонтеры.





Источник: https://kurs.if.ua























