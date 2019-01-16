Китайцы уже выращивают хлопок на обратной стороне Луны

Китайское космическое агентство сообщило, что семена хлопка, доставленные на Луну зондом «Чанъэ-4», взошли и хорошо растут.

Семена остальных культур, привезенных зондом, — в том числе рапса и картофеля — пока не дали всходов; ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Растения находятся на борту зонда в контейнере с почвой, водой и воздухом, передает The Guardian.

«Чанъэ-4» проводит первый в истории человечества эксперимент по выращиванию семян на Луне, в условиях низкой гравитации.

Ранее успешные эксперименты по выращиванию семян растений неоднократно ставились на МКС.

Возможность выращивания сельхозкультур на Луне является крайне важной для потенциальных долгосрочных миссий, таких как постоянная лунная база.





Источник: Медуза



























