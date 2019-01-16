Вера, армия, мова и... борщ! Таким теперь должен быть главный украинский слоган

Украинский борщ попал в топ-3 самых вкусных блюд мировой кухни, он - на третьем месте. Первые два - у грузинского хачапури и балканских жареных колбасок чевапчичи.

Согласно интерактивной карте, на которой отмечены традиционные вкусности разных стран и регионов, наш борщ по популярности обогнал такие известные блюда как суши, пицца, спагетти и чизбургер.

"Карта вкусов" существует всего год, но уже сейчас здесь можно найти более 10 000 блюд, узнать их характеристики и аутентичные рецепты, а также - получить список ресторанов, которые их готовят.





Источник: ТСН















