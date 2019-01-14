Киевский дизайнер придумала ассимметричные джинсы и порвала все шаблоны

Похоже, модников и модниц, которые склонны к консервативному дизайну в одежде, ожидает жёсткий когнитивный диссонанс: в моду входят ассимметричные джинсы, которые придумала киевский дизайнер Ксения Шнайдер.

Сама она написала, что ей показалось, что она почувствовала, что такая модель нужна как минимум одному человеку - ей самой - и сделала это.

Джинсы выглядят весьма экстравагантно: одна штанина зауженная, другая - расклешенная. Проитвники такой модели с ужасом ждут появления на улицах люджей в этих джинсах.

В соцсетях начались яростные споры по поводу авангардной модели. Между тем, на иностранных торговых площадках джинсы киевского дизайнера уже предлагают на 290 фунтов стерлингов (почти 10 500 грн.), сообщает издание Mirror

Фото: Инстаграм Ксения Шнайдер