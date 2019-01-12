Грипп от простуды теперь может отличить каждый: Супрун всё объяснила

Ульяна Супрун назвала главные отличия гриппа от простуды.

Грипп и простуда — это абсолютно разные болезни, поэтому отличается и их лечение. Об этом на своей странице в Facebook рассказала глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, основное отличие в том, что простуда всегда начинается постепенно, ощутить слабость или невысокую температуру можно лишь спустя несколько дней. А признаки гриппа - развиваются стремительно. Болезнь зачастую начинается с высокой температуры, слабости, боли в глазах и мышцах.

Во время простуды температура может подняться до 37,5 и остаться на этом же уровне. А при гриппе она повышается до 38 градусов и выше.

Насморк в основном бывает при простуде, а во время гриппа он может вовсе отсутствовать или появиться на 2-3-й день. При простуде кашель может вызывать боль в горле, но он влажный. Во время гриппа сухой кашель может вызывать боль в грудной клетке.

Также Супрун дала несколько полезных рекомендаций, которых нужно придерживаться при болезни.

При простуде желательно соблюдать постельный режим в течение 3-4 дней, а также не забывать про обильное питье.

Для лечения гриппа или простуды с осложнениями необходимо использовать противовирусные лекарства, но только после консультации с врачом.

Сбивать температуру взрослым необходимо только, если она поднялась до 38,5 градусов и выше, при этом используя парацетамол или ибупрофен.

Вирусные заболевания нельзя лечить антибиотиками, поскольку их выписывают лишь при бактериальных заболеваниях, таких как пневмония или бронхит.



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Центр общественного здоровья МОЗ Украины подготовили инфографику как распознать симптомы простуды и гриппа: https://goo.gl/N5no7x. Сохраните себе, чтобы лучше разбираться в симптомах и не навредить здоровью.

❗Начало болезни

◾Обычная простуда начинается постепенно. Вы можете чувствовать слабость или невысокую температуру в течение нескольких дней.

◾Симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с высокой температурой, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом. Обычно вы четко можете определить, когда началась болезнь.

❗Температура

◾Температура при простуде может подниматься, обычно остается на уровне 37-37,5 градусов.

◾ Для гриппа характерна высокая температура - от 38 градусов и выше. Этот симптом проявляется уже с самого начала болезни.

❗Проявления интоксикации

◾Пид время простуды чаще всего возникает ощущение слабости и "разбитости".

◾Ломота, озноб, головная и мышечная боль сопровождают грипп с самого начала болезни.

❗Насморк

◾Почти всегда сопровождает простуду, этим может начинаться болезнь.

◾Не характерен для гриппа симптом, хотя может возникнуть на 2-3 день болезни.

❗Кашель

◾Для простуды очень выражен, может возникнуть вместе с болью в горле.

◾Характерный для гриппа признак. В этом случае кашель может вызвать боль в грудине.

❗Боль в горле

◾Для простуды очень присущ этот симптом, он имеет четко выраженный характер.

◾Для гриппа не характерен, может появиться на 3-4 день болезни.

❗Дискомфорт в глазах

◾Во время простуды возникает не часто. Зато может быть ощущение "песка" в глазах, что характерно для аденовирусной инфекции.

◾Слезоточение, покраснение глаз и светобоязнь - характерны именно для гриппа.

❗Задышка, ощущение нехватки воздуха

◾Во время простуды может ощущаться облегченно как невозможность полноценно дышать, но прежде всего через заложенность носа.

◾Такий симптом при гриппе связан с дыхательной недостаточностью. Если чувствуете его - нужно обязательно обратиться к врачу.

Несколько основных правил, которые вы должны помнить, если заболели:

➡Обычную простуду с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем в течение 3-5 дней. Организм вполне может справиться с вирусом сам.

➡Для лечения гриппа или простуды, которая протекает с тяжелыми симптомами, применяют озельтамивир, занамивир и балоксавир, но только после того, как их выпишет врач.

➡Препараты, уменьшающие боль в горле или облегчают кашель - не имеют никакой доказательной эффективности в лечении этих симптомов, а просто ненадолго могут облегчить состояние.

➡Температуру взрослым нужно снижать только когда она выше 38,5 градусов. Для этого лучше использовать парацетамол или ибупрофен и превышать дозу этого лекарства.

➡Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Антибиотики выписывают только при бактериальных болезнях, когда возбудителем заболевания являются бактерии, например, при бронхите или пневмонии. Но такие препараты назначают лишь после анализа крови и обследование у врача.

➡Некоторые симптомы являются сигналами, что оставаться дома опасно для жизни. Немедленно звоните 103, если появились - одышка, сыпь на коже, кровохарканье, синюшный оттенок кожи, рвота и диарея, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмия, нарушение сознания или судороги.

В любом случае проконсультируйтесь с вашим врачом о симптомах. Он поможет определить дальнейший алгоритм действий.



Источник: https://sud.ua



























