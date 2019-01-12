Стало известно, что льготный период растаможки «евроблях» в Украине продлен НЕ будет

В Украине после 22 февраля владельцы машин на иностранной регистрации будут платить за таможенное оформление полную ставку акциза. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя ДФС Виктор Кривицкий.

«Учитывая общественную важность процесса таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации, постоянно отслеживаю информационное пространство по проблемным вопросам, с которыми сталкиваются граждане при пересечении таможенной границы, перемещения транспортных средств в зоны таможенного контроля и пребывании в них в ожидании завершения таможенных процедур, взаимодействия с таможенными брокерами и должностными лицами подразделений таможенного оформления», - заявил чиновник.

Отмечается, что последние видеоблоги активных участников этого процесса заставляют обратить внимание заинтересованных граждан на следующее.

С начала года в зонах таможенного контроля некоторых таможен накопилась значительное количество автомобилей, владельцы которых ожидают уплатить установленные законодательством платежи, завершить процедуры на таможне и в законном русле использовать автомобили.

Однако быстрому процессу препятствуют действию некоторых «популистов», которые советуют автовладельцам не спешить с таможенным оформлением. Аргументируют тем, что будет продлено действие льготного периода (коэффициент 0,5 для акцизного налога), изменен временный порядок таможенного оформления транспортных средств и тому подобное.

«По этому поводу сообщаю, что по информации, полученной мной в ходе рабочей встречи с председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Южанина Н.П., продление льготного периода НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ», - сообщил он.

После 22 февраля 2019 владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза. Понятно, что размер таможенных платежей существенно возрастет. А уже с мая этого года к нарушителям таможенных режимов «транзит» и «временный ввоз» правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства.

«Убежден, что людям всегда надо говорить правду. Даже если и правда о неприятные очереди (а они действительно есть на таможенных постах Западной Украины), скорректированную таможенную стоимость (потому что такие нормы статей Таможенного кодекса Украины), завышенные аппетиты брокеров с «намеком» на расходы для должностных лиц подразделений таможенного оформления (разбираемся вместе с внутренней безопасностью) или факты откровенного мошенничества псевдоброкерив (уже работают правоохранительные органы)», - добавил Кривицкий.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроекты о растаможивании автомобилей с иностранными номерами в Украине.

При этом сам закон вступил в силу 25 ноября. Теперь, чтобы ввезти «евробляху» в режиме транзита, нужно будет заплатить полную сумму растаможки.





Источник: https://sud.ua



























