Беларусь снимает ограничения на число дипломатов из США

В МИД Беларуси подтвердили факт обсуждения в ходе телефонных разговоров между руководством Министерства иностранных дел и Госдепартамента США вопросов улучшения белорусско-американских отношений. Такая информация размещена на сайте внешнеполитического ведомства.

Состоялись несколько таких телефонных разговоров: руководство Министерства иностранных дел Беларуси и Государственного департамента США обсуждали белорусско-американские отношения и возможность их улучшить.

— Согласно правилам дипломатической этики детальное содержание этих разговоров не разглашается, — отвечая на вопрос БелТА, сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

О снятии Беларусью ограничения на количество американских дипломатов, которым можно работать на ее территории, сообщил американский журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванные источники в дипломатических кругах. По данным издания, о таком решении властей министр иностранных дел Беларуси 10 января в телефонном разговоре проинформировал помощника государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Уэсса Митчелла.

Такие изменения могут свидетельствовать об изменениях в позиции Лукашенко по вопросам "глубокой интеграции" с Россией.





Источник: https://minsknews.by



















