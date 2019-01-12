Курс валют

» » Беларусь снимает ограничения на число дипломатов из США

Новости

Все новости
Политика
Вчера, 12:00
46
Версия для печати

Беларусь снимает ограничения на число дипломатов из США

В МИД Беларуси подтвердили факт обсуждения в ходе телефонных разговоров между руководством Министерства иностранных дел и Госдепартамента США вопросов улучшения белорусско-американских отношений. Такая информация размещена на сайте внешнеполитического ведомства.

Состоялись несколько таких телефонных разговоров: руководство Министерства иностранных дел Беларуси и Государственного департамента США обсуждали белорусско-американские отношения и возможность их улучшить.

— Согласно правилам дипломатической этики детальное содержание этих разговоров не разглашается, — отвечая на вопрос БелТА, сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

О снятии Беларусью ограничения на количество американских дипломатов, которым можно работать на ее территории, сообщил американский журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванные источники в дипломатических кругах. По данным издания, о таком решении властей министр иностранных дел Беларуси 10 января в телефонном разговоре проинформировал помощника государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Уэсса Митчелла.

Такие изменения могут свидетельствовать об изменениях в позиции Лукашенко по вопросам "глубокой интеграции" с Россией.


Источник: https://minsknews.by






Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт