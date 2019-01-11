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Сегодня, 14:57
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В Польше трагически погиб журналист УНИАН и его мать

В Польше в дорожно-транспортном происшествии погиб известный украинский журналист Роман Кисиль - струдник УНИАН.
Об этом сообщает Укринформ.

Авария произошла утром 10 января в городе Илжа Мазовецкого воеводства.

Вместе с 37-летним журналистом погибла также его 60-летняя мать.

Кроме того, тяжелые травмы получила жена журналиста, которая находится в реанимационном отделении больницы в Радоме.

В автомобиле был и годовалый ребенок, который сейчас находится в удовлетворительном состоянии на обследовании в больнице.

Сейчас в Радом выехала руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше с целью предоставления консульско-правовой помощи.

На данный момент полиция устанавливает причины трагедии. По предварительным данным, ДТП произошло в результате лобового столкновения легкового автомобиля марки Toyota, в котором находилась семья журналиста, с грузовиком марки Iveco. По информации полиции, оба водителя были трезвыми. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

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