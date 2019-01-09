Непроданную еду все чаще отдают благотворительным организациям для бедных

В мире расширяется практика, которая предписывает бесплатно отдавать нуждающимся продукты питания, которые нельзя продавать по торговым законам, однако они признаны безопасными для людей. Во многих странах магазинам грозит крупный штраф, если они выбрасывают еще пригодную к употреблению еду.

Например, в Чехии супермаркеты обязаны бесплатно отдавать в благотворительные организации продукты питания, которые по законам ЕС нельзя продавать, однако они безопасны. Речь идет, в том числе, о продуктах в деформированных упаковках или товарах с неправильной маркировкой, cообщает «Немецкая волна».

К такому решению пришел конституционный суд в Брно в среду, 2 января. Решение касается только крупных магазинов, которые занимают площадь более 400 квадратных метров. Чешским супермаркетам, которые не будут следовать этому правилу, грозит штраф до 390 тысяч евро, сообщает еженедельник Spiegel.

Французские супермаркеты тоже обязаны отдавать всю непроданную еду малоимущим.

Крупные предприятия розничной торговли Франции больше не имеют права уничтожать или отправлять в отходы продовольственные товары с истекающим сроком годности. Им вменяется в обязанность заключать договоры с банками продуктов и благотворительными организациями для оперативного и беспрепятственного распределения излишков среди малообеспеченных граждан. Нарушителей ждут финансовые санкции, не говоря уже о чувствительном ударе по корпоративной репутации.





Источник: Хартия 97



























