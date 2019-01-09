Курс валют

» » » Непроданную еду все чаще отдают благотворительным организациям для бедных

Новости

Все новости
Политика / Новости
Сегодня, 12:00
33
Версия для печати

Непроданную еду все чаще отдают благотворительным организациям для бедных

В мире расширяется практика, которая предписывает бесплатно отдавать нуждающимся продукты питания, которые нельзя продавать по торговым законам, однако они признаны безопасными для людей. Во многих странах магазинам грозит крупный штраф, если они выбрасывают еще пригодную к употреблению еду.

Например, в Чехии супермаркеты обязаны бесплатно отдавать в благотворительные организации продукты питания, которые по законам ЕС нельзя продавать, однако они безопасны. Речь идет, в том числе, о продуктах в деформированных упаковках или товарах с неправильной маркировкой, cообщает «Немецкая волна».

К такому решению пришел конституционный суд в Брно в среду, 2 января. Решение касается только крупных магазинов, которые занимают площадь более 400 квадратных метров. Чешским супермаркетам, которые не будут следовать этому правилу, грозит штраф до 390 тысяч евро, сообщает еженедельник Spiegel.

Французские супермаркеты тоже обязаны отдавать всю непроданную еду малоимущим.

Крупные предприятия розничной торговли Франции больше не имеют права уничтожать или отправлять в отходы продовольственные товары с истекающим сроком годности. Им вменяется в обязанность заключать договоры с банками продуктов и благотворительными организациями для оперативного и беспрепятственного распределения излишков среди малообеспеченных граждан. Нарушителей ждут финансовые санкции, не говоря уже о чувствительном ударе по корпоративной репутации.


Источник: Хартия 97








Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт