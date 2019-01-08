В Украине нашли копьё, которому 40 тысяч лет

В селе Зеленый Яр Кольского района Ивано-Франковской области местный житель Виктор Спивак наткнулся на кремниевое копьё, которому от 10 до 40 тысяч лет. Мужчина выкорчевывал старый пень, когда увидел наконечник копья. Он сразу сообщил о находке работникам краеведческого музея.

Копьё, часть которого сейчас находится на временном хранении в краеведческом музее, использовалось первобытными людьми для охоты. Однако калушская находка уникальна, убежден старший научный сотрудник краеведческого музея в Калуше Иван Тымив:

«Это очень тонкая, ювелирная работа по кремнию. Такие экземпляры встречаются очень редко: обычно бывают длиннее или толще наконечники».

Находка из Зеленого Яра сделана из тонкой пластины кремния, имеет 15,5 сантиметров в длину и шесть - в ширину. Также, по словам Ивана Тымива, наконечник имеет очень оригинальную заточку, как в современной пиле. Историк делает акцент на очень аккуратной работе древнего мастера.

Копье использовалось для охоты и в межплеменных столкновениях.



Источник: Вікна



























